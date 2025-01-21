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В Белоруссии стартует досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на седьмых в истории Белоруссии выборах президента начинается сегодня. В нем может принять участие любой избиратель, который не сможет проголосовать в основной день - 26 января, передает ТАСС.

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