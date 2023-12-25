Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки «майданизацией»

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал беспорядки в Сербии и попытку штурма здания администрации в столице страны «майданизацией», отметив, что путь насилия может привести к лишению государственности.
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