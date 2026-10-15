Пока в Ереване продолжают курс на сближение с ЕС, в Москве всё чаще напоминают простую вещь: льготные условия на газ — это привилегия союзника, а не обязанность.
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Чем дальше отход от прежних отношений, тем выше шанс что газ подорожает. Пока в Ереване делают ставку на диверсификацию, в карманах людей запаса на рост тарифов нет 💡