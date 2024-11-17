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Генерал Бужинский назвал главную задачу СВО до прихода Трампа в Белый дом

Генерал Бужинский назвал главную задачу СВО до прихода Трампа в Белый дом

Донецкое направление остается приоритетным для российских войск в зоне СВО, рассказал бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

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