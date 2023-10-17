Британские разведцентры: Русские нас обманули, на Украине их «Кинжалы» и «Искандеры» нашли дыры в наших лучших системах ПВО

ВКС резко нарастили флот МиГ-31К и выпуск ракет к ним Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Самостийные «мозговые центры» напуганы новым отчетом британского Международного института стратегических исследований (IISS).
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