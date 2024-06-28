Politico: демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом на выборах

Некоторые представители Демократической партии США после провала действующего главы Белого дома Джо Байдена в теледебатах активно обсуждают возможность заменить его другим кандидатом на предстоящих президентстких выборах.
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