Экс-игрок Попов заявил, что ЦСКА надо найти взаимопонимание и сочетание в атаке

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов объяснил, что нужно улучшить армейскому клубу для того, чтобы иметь возможность серьезно конкурировать с петербургским "Зенитом" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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