Екатерина Васильева опровергла информацию о плохом самочувствии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева опровергла информацию о том, что ей понадобилась экстренная помощь, отметив, что с ней все хорошо.
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