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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле ограничили доступ в потрескавшийся дом и дали жильцам пять дней на сборы

В Барнауле ограничили доступ в потрескавшийся дом и дали жильцам пять дней на сборы

Люди смогут забрать необходимые личные вещи в сопровождении полицейских, спасателей и специалистов администрации В Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской, 70б, где 15 января обнаружили трещины, сообщает мэрия.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Его в ближайшее время могут признать аварийным, когда уже явно выселяют людей, а вещи? И это в центре старого города. Вот так  с опережением работает наша власть.
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19 час.

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