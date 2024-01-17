В Барнауле ограничили доступ в потрескавшийся дом и дали жильцам пять дней на сборы

Люди смогут забрать необходимые личные вещи в сопровождении полицейских, спасателей и специалистов администрации В Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской, 70б, где 15 января обнаружили трещины, сообщает мэрия.
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