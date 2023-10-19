РИА Новости: угонщики могут взломать китайский авто с помощью телефона

Китайские автомобили с высокотехнологичной электроникой уязвимы перед угонщиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" в Институте кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА, Шамиль Магомедов.
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