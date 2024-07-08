Председатель Смоленского горсовета Анатолий Овсянкин поздравляет смолян с Днём семьи, любви и верности

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поздравляет смолян с Днём семьи, любви и верности Уважаемые земляки! Дорогие смоляне! От депутатов Смоленского городского Совета и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём семьи, любви и верности! 2024 год не случайно объявлен президентом нашей страны Годом семьи, ведь семья – это самое главное в жизни каждого человека.