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Росстат: в 2022 году в России выявили 419 тыс. новых случаев ожирения

Росстат: в 2022 году в России выявили 419 тыс. новых случаев ожирения

Рост заболеваемости ожирением в России ускорился. Если в пандемийный год такой диагноз поставили 383 тысячам человек, то в 2022 году — 419 тысячам пациентов, сообщил РБК со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России — 2023».

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