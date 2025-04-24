Сегодня российская валюта выглядит стабильной, но за этим спокойствием скрывается тревожный прогноз. Экономист Жанна Смирнова предупреждает: к декабрю…Сообщение Рубль на краю пропасти: почему доллар может достичь 100 рублей уже к концу 2025 года появились сначала на Ежедневные новости.
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