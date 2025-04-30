Россия вскрывает украинский блеф Европы

Как-то стремительно тает желание "коалиции желающих" отправиться воевать на Украину. Буквально на глазах! Начав год с бурного пиара и шумных посиделок западных (преимущественно европейских) лидеров, заявлявших о "решимости противостоять России", коалиция несет ощутимые потери — уменьшается количество участников, постоянно снижаются планы по численности военных, да и задачи формулируются все менее амбициозные.