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Тарифы на воду выросли на 200% в ряде городов Украины

Тарифы на воду выросли на 200% в ряде городов Украины

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Тарифы на водоснабжение и водоотведение в некоторых украинских городах выросли на 200%, а в 2027 году ожидается их повышение еще на 70%.

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