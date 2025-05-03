Засада 255-го полка: ВСУ попали под удар бронетехники на мирноградском направлении

ВСУ попали в засаду на мирноградском направлении, организованную 255-м полком российской армии. Российские сапёры заложили мины, разведка выявила бронетехнику и штурмовиков ВСУ, которые были уничтожены операторами беспилотников.
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