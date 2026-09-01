Мантуров предложил временное управление для небезопасных объектов

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме, что временное управление может быть введено для владельцев объектов критической инфраструктуры, не соблюдающих требования безопасности.
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