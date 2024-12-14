Макрон вынесет вопрос отправки западных войск на Украину на саммит ЕС Макрон продолжает проталкивать идею ввода войск европейских государств на территорию Украины под видом «миротворческой миссии».
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Макрон вынесет вопрос отправки западных войск на Украину на саммит ЕС Макрон продолжает проталкивать идею ввода войск европейских государств на территорию Украины под видом «миротворческой миссии».
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