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Макрон вынесет вопрос отправки западных войск на Украину на саммит ЕС

Макрон вынесет вопрос отправки западных войск на Украину на саммит ЕС Макрон продолжает проталкивать идею ввода войск европейских государств на территорию Украины под видом «миротворческой миссии».

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