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Региональная Юридическая Служба

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Задержан исполнитель убийства генерала Кириллова, который должен был получить 100 тысяч $ и ВНЖ в одной из стран НАТО

Задержан исполнитель убийства генерала Кириллова, который должен был получить 100 тысяч $ и ВНЖ в одной из стран НАТО

 Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Исполнителю покушения на генерала Игоря Кириллова и его помощника было предложено вознаграждение в размере 100 тысяч долларов, а также возможность получения вида на жительство в одной из стран НАТО.

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