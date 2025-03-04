Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

Вадим Кузнецов Это хорошо, что офицер подрабатывал курьером. В 90-е у обнищавших офицеров, с образованием, навыками, а зачастую и с боевым опытом, были и другие подработки - киллеры Леша Солдат (Шерстобитов) и Саша Солдат (Пустовалов, недавно из мест заключения освободился) соврать не дадут.

Егор П А где то в России есть профсоюз, который думает о рабочих? Найдёте-напишите, хочу посмотреть на это чудо.