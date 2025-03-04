Торговый центр "Красный кит" в Мытищах. Это подмосковный город Мытищи. Тут, как известно, многодетная мать из Таджикистана может легко получить квартиру, но беженец из Узбекистана, русский офицер ФСО, вынужден подрабатывать курьером.
Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Это хорошо, что офицер подрабатывал курьером. В 90-е у обнищавших офицеров, с образованием, навыками, а зачастую и с боевым опытом, были и другие подработки - киллеры Леша Солдат (Шерстобитов) и Саша Солдат (Пустовалов, недавно из мест заключения освободился) соврать не дадут.
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59 мин.
Егор П
А где то в России есть профсоюз, который думает о рабочих? Найдёте-напишите, хочу посмотреть на это чудо.
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32 мин.
Валерий Кривошеев
Я военный пенсионер, и даже живу не в Москве. В каждом ЧОПе большую часть, личного состава, составляют, военные пенсионеры. И не от хорошей жизни. А чтобы не протянуть ноги. Озвученные в статье цифры, им и не снились, если они не Герои Советского Союза. Офицерские пенсии давно сравнялись с гражданскими и даже уступают им.
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32 мин.
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