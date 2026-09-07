Рябков: ситуация вокруг Ирана является самым острым вопросом для БРИКС

Ситуация, сложившаяся вокруг Ирана, является самым острым политическим вопросом для БРИКС. Об этом заместитель министра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил ТАСС в преддверии саммита объединения в Нью-Дели.
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