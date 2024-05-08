Нижегородским школьникам расскажут о правилах безопасных покупок в интернете в рамках «Цифрового ликбеза»

АНО «Цифровая экономика» и «Авито» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».
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