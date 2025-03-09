Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 100+ очками в 3 сезонах подряд. Рекордная серия у Штястны (6)

Форвард «Колорадо» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (7:4). На счету 29-летнего канадца стало 100 (27+73) очков в 64 играх в текущем сезоне.
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