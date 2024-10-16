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Ганчев: Украина эвакуирует жителей Купянска, так как они видели преступления ВСУ

Ганчев: Украина эвакуирует жителей Купянска, так как они видели преступления ВСУ

Украинские власти начали эвакуировать администрацию, силовиков и население из Купянска из-за наступления ВС РФ, сообщил в беседе с РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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