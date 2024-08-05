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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ребров про игроков Украины на Евро: «После первой игры некоторые сидят с телефонами и смотрят, какая оценка у них, что болельщики пишут. Читали, кто виноват, и искали не себя, а кого-нибудь другого»

В первом групповом матче Евро-2024 украинцы проиграли сборной Румынии со счетом 0:3. «После первой игры футболисты даже сами себя спрашивали.

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