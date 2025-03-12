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Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет

Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет

Переговорный процесс между Россией и США по очевидным причинам привлекает всеобщее внимание: разносортные информированные источники наперебой комментируют разнообразные заявления Трампа и представителей его команды, а также затаив дыхание ждут прорывных результатов очередной встречи с очередным американским официальным лицом.

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