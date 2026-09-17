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Регионы России

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Жители Мытищ обнаружили оскорбительные метки в приложении для дома

Жители Мытищ обнаружили оскорбительные метки в приложении для дома

В жилом комплексе в подмосковных Мытищах жители обнаружили нецензурные и оскорбительные выражения в описаниях своих профилей в приложении для дома.

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