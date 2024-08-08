В Пензенской области сотрудники полиции и общественники провели для детей «Зарядку со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники ОМВД России по Городищенскому району и представители Общественного совета при районном ОМВД активно работают над популяризацией здорового образа жизни среди молодежи.
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