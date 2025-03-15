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Танец ярости: В Киеве простились с боевиком из Новой Зеландии под ритуал каннибалов

Танец ярости: В Киеве простились с боевиком из Новой Зеландии под ритуал каннибалов

На церемонии прощания с новозеландским боевиком в Киеве военные ВСУ исполнили боевой танец племени маори.

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