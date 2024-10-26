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  • igor vinogradov
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Добыча сланцевого газа в США снизилась впервые за четверть века

Добыча сланцевого газа в США снизилась впервые за четверть века

Добыча природного газа в США из сланцевых и плотных пластов, на долю которых приходится 79% производства сухого топлива, значительно снизилась за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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