Добыча сланцевого газа в США снизилась впервые за четверть века

Добыча природного газа в США из сланцевых и плотных пластов, на долю которых приходится 79% производства сухого топлива, значительно снизилась за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.
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