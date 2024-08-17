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Свежие комментарии

  • Natalia Kара
    И "наполеона" с его приблежоннами тоже ......Галкин* предложил...
  • Natalia Kара
    Тех мразей ,которые зовут эту тварь тоже без возврата в нашу Страну отправить на запад.И конфисковать имущество на СВ...Галкин* предложил...
  • Валерий Пресняков
    У нас тут мало своих предателей???Галкин* предложил...

Надо напомнить макаронникам, чем закончился их поход в Россию в ту войну...

Намедни   в  наш  МИД     была  вызвана   послиха  Италии,   некая  Чечилия Пиччони.  Сеньоре  послихе     в  связи  в незаконным проникновением дурналистов итальянской  телерадиокомпании в Курскую область  был  выражен   решительный    протест,  да.

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