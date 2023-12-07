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Военкор Кулько: ВС РФ окружили Клещеевку с трех направлений

Военкор Кулько: ВС РФ окружили Клещеевку с трех направлений

Действующий на территории ведения сражений журналист Дмитрий Кулько поделился сведениями о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, действуя совместно с подразделением специального назначения, сумели взять населённый пункт Клещеевка в окружение с трёх различных направлений.

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