Военкор Кулько: ВС РФ окружили Клещеевку с трех направлений

Действующий на территории ведения сражений журналист Дмитрий Кулько поделился сведениями о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, действуя совместно с подразделением специального назначения, сумели взять населённый пункт Клещеевка в окружение с трёх различных направлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии