Дмитриев: ЕС и Британия больше всех пострадают от очередного витка энергокризиса

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что новый этап энергетического кризиса сильнее всего ударит по странам Евросоюза и Великобритании.
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