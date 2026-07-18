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Газета.ру

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Дмитриев: ЕС и Британия больше всех пострадают от очередного витка энергокризиса

Дмитриев: ЕС и Британия больше всех пострадают от очередного витка энергокризиса

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что новый этап энергетического кризиса сильнее всего ударит по странам Евросоюза и Великобритании.

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