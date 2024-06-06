«Стратегический расклад»: смена партнера на лестнице эскалации

Помнится, когда-то Путин говорил, что Россия никогда не будет воевать с Украиной. но реальность изменилась, и РФ воюет с Киевским режимом. То есть с Украиной... Да, у нас государственная концепция - не наносить ядерные удары первыми. Но... реальность меняется... И я не удивлюсь, если Россия ударит первой, и сразу по змеиному логову. И даже свою ядерную доктрину предварительно менять не будет. Хотя есть и ещё вариант - спровоцировать НАТО, ударив по некоторым болезненным точкам США в Европе. ИМХО.

Вик Норд

Россия не воюет с Украиной,не воюет с украинцами...,вы сами ответили,она воюет с киевским режимом,бандеровским режимом,НЕЗАКОННЫМ,и нелегитимным...,мы воюем с оккупантами,интервентами всех мастей,с европейско-американским нацизмом,и Путин никогда не говорил что его планы в этом меняются,во-вторых,ситуация с Европой(и ядерными ударами) один в один с Украиной,если ТАМ не просто казус Белли,а натуральная военная провокация именно рассчитанная на негативную реакцию России,это как задира пихающий рогатину в берлогу медведя,он не переходит границы провокации,но ответ медведя однозначен.По этому нужно лупить их по одиночке,начиная с пшеков,а застрельщиком пустить Ляксандру Рыгорыча...,не зря же эти уроды копают окопы,и капониры по всей Висле с Бугом,значит что знают... .