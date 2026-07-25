День работника торговли сегодня отмечают 58,5 тысяч жителей Волгоградской области 🎊🎊🎊 В нашем регионе этот профессиональный праздник считают своим 11,2 % трудящихся от общего количества.
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День работника торговли сегодня отмечают 58,5 тысяч жителей Волгоградской области 🎊🎊🎊 В нашем регионе этот профессиональный праздник считают своим 11,2 % трудящихся от общего количества.
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