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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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День работника торговли сегодня отмечают 58,5 тысяч жителей Волгоградской

День работника торговли сегодня отмечают 58,5 тысяч жителей Волгоградской области 🎊🎊🎊 В нашем регионе этот профессиональный праздник считают своим 11,2 % трудящихся от общего количества.

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