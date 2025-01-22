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Царьград

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Мошенники обманывают детей: три популярных схемы и советы ВТБ родителям

Мошенники обманывают детей: три популярных схемы и советы ВТБ родителям

ВТБ предупреждает о росте случаев обмана детей. Мошенники звонят под видом полицейских, предлагают фальшивые выигрыши в онлайн-играх и убеждают установить программы удаленного доступа.

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