На свободу из колонии вышел мужчина, который укрывал террористку Трепову*

В апреле 2023 года злоумышленница принесла статуэтку со взрывчаткой на творческий вечер военкора Татарского Дмитрий Касинцев, укрывавший террористку Дарью Трепову*, вышел из колонии на свободу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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