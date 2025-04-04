На свободу из колонии вышел мужчина, который укрывал террористку Трепову*

В апреле 2023 года злоумышленница принесла статуэтку со взрывчаткой на творческий вечер военкора Татарского Дмитрий Касинцев, укрывавший террористку Дарью Трепову*, вышел из колонии на свободу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.