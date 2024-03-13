⚡️В Красноперекопском районе увеличат мощность подачи газа для 6 сëл Мощность подачи газа увеличат для сёл Новопавловка, Привольное, Орловское, Ильинка, Воинка и Братское.
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⚡️В Красноперекопском районе увеличат мощность подачи газа для 6 сëл Мощность подачи газа увеличат для сёл Новопавловка, Привольное, Орловское, Ильинка, Воинка и Братское.