Омскую блогершу оштрафовали на 45 тыс. рублей за критику участников СВО. Девушка негативно высказалась в их адрес во время прямого эфира.
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Омскую блогершу оштрафовали на 45 тыс. рублей за критику участников СВО. Девушка негативно высказалась в их адрес во время прямого эфира.
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