Киев призвал Париж и Берлин готовиться к военному конфликту на Украине

«Секретной информации», которой владеют только американцы…, сами выдумывают, сами засекречивают и сами боятся…

Garry

Кулеба убогий дурачок???? Это когда Франция с кем то воевала??? Она и гитлеру СРАЗУ сдалась....если этот хохол хочем воевать с Россией, иак пусть САМ и воюет.....с какого уя немцы и фрвнцузы должны вписываться за ипанутых???