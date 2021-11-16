Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вечером в понедельник, 15 ноября, заявил о том, что Франции и Германии необходимо начать подготовку к возможному военному столкновению России и Украины.
Киев призвал Париж и Берлин готовиться к военному конфликту на Украине
Комментарии
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Житель Земли Макаренков
«Секретной информации», которой владеют только американцы…, сами выдумывают, сами засекречивают и сами боятся…
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15 час.
Garry
Кулеба убогий дурачок???? Это когда Франция с кем то воевала??? Она и гитлеру СРАЗУ сдалась....если этот хохол хочем воевать с Россией, иак пусть САМ и воюет.....с какого уя немцы и фрвнцузы должны вписываться за ипанутых???
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14 час.
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