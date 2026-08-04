Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в навязанной извне русофобии. Как он написал в соцсетях, иностранная агентура в Грузии объявила Россию своим врагом только после начала украинского конфликта.
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