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Наш потерянный мир

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В Грузии связали насаждение русофобии с отсутствием помощи Украине

В Грузии связали насаждение русофобии с отсутствием помощи Украине

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в навязанной извне русофобии. Как он написал в соцсетях, иностранная агентура в Грузии объявила Россию своим врагом только после начала украинского конфликта.

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