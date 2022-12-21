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В Ростове-на-Дону на Военведе сдают в аренду квартиру для сексуальных утех с клеткой для пыток

В Ростове-на-Дону на Военведе сдают в аренду квартиру для сексуальных утех с клеткой для пыток

В объявлении говорится, что там есть всё, чтобы получить удовольствие во время интимных встреч.Жители донской столицы с удивлением узнают о том, что в городе пользуются спросом квартиры для сексуальных утех, обставленные для любителей "погорячее".

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