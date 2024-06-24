В рамках региональной программы в этом году капитально отремонтируют кровли 20 школ и трех колледжей В Ивановской области стартует новая региональная программа, цель которой – привести в порядок кровли зданий образовательных учреждений.
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