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Иваново

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В рамках региональной программы в этом году капитально отремонтируют кровли 20 школ и трех колледжей

В рамках региональной программы в этом году капитально отремонтируют кровли 20 школ и трех колледжей

В рамках региональной программы в этом году капитально отремонтируют кровли 20 школ и трех колледжей В Ивановской области стартует новая региональная программа, цель которой – привести в порядок кровли зданий образовательных учреждений.

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