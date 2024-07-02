Преподавателя СПбГУ уволили после скандала с антирелигиозными плакатами

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева из-за антирелигиозных плакатов и сообщений членам экзаменационной комиссии.
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