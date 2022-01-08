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Фрэнсис Нганну назвал лучшего ударника в UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что считает лучшим ударником лиги действующего обладателя титула в среднем дивизионе Исраэля Адесанью.

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