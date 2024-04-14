Хоссейн Аскари: Ситуация между Ираном и Израилем обострится

Военный эксперт Хоссейн Аскари поделился сведениями о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден позволил руководителю правительства Израиля Биньямину Нетаньяху предпринимать те шаги, которые он сочтёт необходимыми.