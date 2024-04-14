Хоссейн Аскари: Ситуация между Ираном и Израилем обострится

Военный эксперт Хоссейн Аскари поделился сведениями о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден позволил руководителю правительства Израиля Биньямину Нетаньяху предпринимать те шаги, которые он сочтёт необходимыми.
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