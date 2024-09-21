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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Второй патч для God of War: Ragnarok убирает ограничения для видеокарт с менее чем 6 Г...

Второй патч для God of War: Ragnarok убирает ограничения для видеокарт с менее чем 6 Г...

Второй патч для God of War: Ragnarok убирает ограничения для видеокарт с менее чем 6 ГБ памяти и вносит прочие улучшенияСтудия, ответственная за ПК-версию God of War: Ragnarok похоже работает без выходных и выпустила второй патч, направленный на исправление ряда технических проблем, включая одно из самых значимых ограничений – невозможность запуска игры на видеокартах с… источник.

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