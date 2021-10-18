ТМХ и «Синара» борются за пассажиров РЖД. ЦППК обновляет подвижной состав на 400 млрд; на очереди БКЛ и МЦД

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила тендер на закупку 95 новых электропоездов (более тысячи вагонов) и сервисных услуг на 395 млрд рублей.
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