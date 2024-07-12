Завод фосфора в ОЭЗ «Алабуга» обойдется 20 млрд

Завод по производству желтого фосфора и фосфорной кислоты в ОЭЗ «Алабуга» обойдется 20 миллиардов рублей, как сообщил заместитель Премьер-министра РТ и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
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