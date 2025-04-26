Зеленский и Трамп обсудили планы: короткая, но продуктивная встреча в Риме

В Риме на похоронах Папы Франциска состоялась краткая встреча Зеленского и Трампа. Беседа, которую украинский лидер провел с бывшим президентом США, ознаменовалась договоренностью о дальнейших обсуждениях после церемонии.
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